宇樹科技IPO　人形機器人上市賽鳴槍

中評社北京7月21日電／據中國網報導， “宇樹啟動上市輔導”，備案信息曝光的7月18日傍晚，這8個字在科技圈刷屏。



2016年8月成立，2025年春節出圈，緊接著股改、融資，幾乎每一次大動作曝光後，坊間都會自行加快宇樹科技的上市進度條。如今，中國證監會發布官方消息，靴子落了地。



根據公開信息，宇樹科技四足機器人出貨量占全球市場的60%—70%，最新研發的人形機器人可完成跳舞、格鬥等動作。在社交平台，宇樹和同行們爭奪大眾關注度，在資本市場，它們也有著共同的目標。



此前，智元機器人已通過“收購股份＋原控股股東放棄表決權＋主動要約”入主上緯新材的方式奔向A股，臥安機器人、斯坦德機器人等赴港遞表。誰將更早登陸資本市場還未可知，但這次上市潮，被公認為檢驗中國人形機器人企業能否實現技術商業化的重要窗口，也折射出行業在資本熱潮中對落地應用的思考。



意料之中



“並不意外”，宇樹啟動上市輔導後，北京商報記者先後與五位業內觀察者和技術人員交流，得到了同樣的答案。



根據輔導備案報告，宇樹科技開啟上市輔導，由中信證券擔任輔導機構。宇樹科技控股股東、實際控制人王興興直接持有公司23.8216%股權，並通過上海宇翼企業管理咨詢合夥企業（有限合夥）控制公司10.9414%股權，合計控制公司34.763%股權。



宇樹、人形機器人、聚光燈，一切要從春晚那場機器人表演說起。