韓檢方申請羈押無人機作戰司令部司令

朝方去年公布照片，疑為韓國軍用無人機墜毀後的殘骸。（圖片來源：大公網） 中評社北京7月21日電／據大公網報導，綜合路透社、韓聯社報導：韓國內亂特別檢查組20日通報，特檢組當天下午向法院申請了對無人機作戰司令部司令金龍大（音）的拘捕令，以調查前總統尹錫悅是否曾下令對朝鮮展開秘密無人機行動，蓄意製造朝鮮半島緊張情勢。



特檢組表示，由於擔心其有逃跑及毀滅證據等可能性，特檢組於18日緊急逮捕了金龍大，並在確認犯罪事實的基礎上申請了對他的拘捕令。特檢組認為，金龍大與前總統尹錫悅、前國防部長官金龍顯等人共謀，向朝鮮平壤派出無人機，誘導朝鮮進行軍事報復。



根據韓國檢方公布的消息，韓國內亂特檢組已經獲得了尹錫悅在去年10月至11月期間，越過國防部和聯合參謀本部，親自指示無人機作戰司令部向平壤派出無人機的相關錄音紀錄；還掌握了無人機作戰司令部方面在明知無人機經過改造安裝傳單桶後有墜落的可能性，卻依然向平壤派出改造後的無人機，以誘導朝方對此進行報復的情況。



已因彈劾而被解職的尹錫悅否認相關指控。金龍大18日則對記者稱，這起事件屬於“秘密軍事行動”，是為了回應朝鮮施放的垃圾氣球，並非蓄意挑釁。



去年10月，朝鮮曾稱韓國派遣無人機對朝鮮首都平壤空投反朝鮮傳單，並公布一架韓國軍用無人機墜毀後的殘骸照片。韓國當時拒絕透露是否出動無人機。