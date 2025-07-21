上半年國家鐵路發送貨物19.8億噸

中評社北京7月21日電／據光明日報報導，記者從國鐵集團獲悉，今年上半年，國家鐵路累計發送貨物19.8億噸，日均裝車18.24萬車，同比分別增長3.0%、4.0%，鐵路物流產品服務提質升級，為暢通國內國際雙循環、保障國民經濟平穩運行作出了積極貢獻。



國鐵集團貨運部負責人表示，上半年，國鐵集團充分發揮全國鐵路一張網和調度集中統一指揮的優勢，持續深化鐵路貨運市場化改革，不斷提升鐵路物流能力效率和服務品質。鐵路部門持續抓好西煤東運、北煤南運、疆煤外運、晉南地區疏港鐵礦石和東北糧食直達入關等重點項目，開辟綠色通道，確保高效送達，助力迎峰度夏和重點產業發展。1至6月，國家鐵路發送煤炭10.2億噸，其中電煤6.95億噸，鐵路直供電廠存煤保持較高水平。同時，鐵路物流產品服務提質升級，大力發展物流總包服務，上半年累計簽訂物流總包合同12.2億噸。鐵路95306平台上線102條多式聯運“一單制”產品線路，上半年國家鐵路累計發送鐵水聯運集裝箱貨物825.4萬標箱，同比增長18.1%。



此外，在跨境貨物運輸方面，鐵路部門與國內海關部門、境外鐵路部門加強溝通協調，提升口岸交車作業效率和通關便利化程度，確保跨境貨物運輸穩定暢通。上半年，中歐班列保持穩定開行，中亞班列開行7349列，同比增長25%，中老鐵路發送跨境貨物302.9萬噸，同比增長9%，有力促進了國際經貿往來。