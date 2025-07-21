一台人形機器人背後的“超級鏈”

中評社北京7月21日電／據央視網報導，本屆鏈博會上，中國人形機器人集體亮相吸引了全球目光。人形機器人技術加速演進，已成為科技競爭的新高地、未來產業的新賽道、經濟發展的新引擎。當前，中國已經有了完整的人形機器人產業鏈，所有核心部件都能在國內找到供應商。今天我們就一起來尋找，一台人形機器人背後的“超級鏈條”。



中國，擁有全球規模最大、門類最齊全的生產製造體系和全球最完備的產業鏈供應鏈體系。



根據億歐智庫《2025人形機器人供應鏈洞察報告》，目前在中國，數百家廠商正在布局人形機器人的產業鏈。當我們在地圖上輸入這些企業的坐標，發現有幾個區域的光斑格外明亮。北京、上海、廣州、深圳、杭州，是人形機器人產業鏈的核心區域。以此為中心向四周蔓延，越來越大的光斑聯結成片。以北京上海為龍頭，形成京津冀、長三角、珠三角和長江沿岸四大產業集群。



芯片，曾經是中國人形機器人產業鏈上卡脖子的一個環節，但現在，武漢、深圳、天津、長沙等地，芯片產業鏈已經被建構起來。



如果你想尋找決策系統產業鏈，杭州、合肥、上海、深圳、北京都是不錯的選擇。



感知領域相當於人類的五感，擅長傳感器研發與製造的小夥伴雲集長三角和珠三角，此外，北京、合肥、南寧、濰坊等地也有很多優秀企業。



到了執行領域，我國的產業鏈優勢就很明顯了，不僅廠商多，而且分布廣。上海、廣東、江蘇、浙江、福建等東部地區可以說是人才濟濟，湖北、四川、重慶等長江沿岸也在迎頭趕上，吉林、山東的產能提升也很明顯。



至於軀體和外殼使用的輕量化材料，我們的產業鏈就更強了，除了長三角和珠三角，河南等地也實力不俗。