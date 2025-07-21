敘利亞：蘇韋達市衝突已停止

中評社北京7月21日電／據大公網報導，綜合半島電視台、土耳其阿納多盧通訊社報導：敘利亞政權內政部門發言人努爾丁.巴巴19日表示，敘南部蘇韋達省首府蘇韋達市內的所有貝都因部落武裝人員都已離開，市內衝突已停止。同日，約旦、敘利亞和美國在約旦首都安曼舉行三方會談，討論敘利亞局勢。



13日以來，蘇韋達省德魯茲武裝派別與貝都因部落爆發激烈衝突，敘政權隨即介入，以色列則借機空襲敘利亞多個地點。敘政權19日宣布實施全面停火。努爾丁.巴巴說，為落實停火協議，隸屬敘內政部門的安全部隊在蘇韋達省北部和西部地區展開部署。總部設在英國的“敘利亞人權觀察組織”稱，19日德魯茲武裝人員發起大規模攻勢，重新控制蘇韋達市所有街區，貝都因部落武裝人員已從市區撤離。



約旦副首相兼外交大臣薩法迪、敘利亞政權外交部門負責人希巴尼、美國駐土耳其大使兼敘利亞問題特使巴拉克19日舉行三方會談。約旦外交部在一份聲明中說，三方就敘利亞執行停火協議採取的步驟達成一致。敘新聞部門19日說，停火會分三個階段進行：一是分隔交戰雙方、推動釋放被扣押人員；二是快速輸送人道援助和醫療物資；三是在蘇韋達省重建國家機構、部署安全部隊。



停火能否得到有效執行尚待觀察。美國智庫戰略與國際問題研究中心指出，很多阿拉伯國家擔心，以色列在美國的偏袒下在中東地區幾乎毫無顧忌地發動軍事襲擊，加劇地區局勢動蕩。