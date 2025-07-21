愛潑斯坦前律師籲公布更多調查紀錄

愛潑斯坦的前律師德肖維茨要求公布愛潑斯坦案更多信息。（圖片來源：大公網） 中評社北京7月21日電／據大公網報導，綜合路透社報導：已故美國淫媒富豪愛潑斯坦案持續發酵，愛潑斯坦的前律師艾倫.德肖維茨20日呼籲美國司法部公布更多關於此案的調查紀錄，包括愛潑斯坦的“客戶名單”。值得注意的是，在此前公布的愛潑斯坦案文件中，德肖維茨的名字頻繁出現，一名受害者還曾指控德肖維茨在她未成年時與她發生性關係。



在《華爾街日報》的最新爆料中，德肖維茨曾與美國總統特朗普等諸多名人一同為愛潑斯坦送上生日賀信。



德肖維茨20日接受霍士新聞採訪時說，美國司法部長邦迪要求法官解封愛潑斯坦案的大陪審團證詞，但這並不包括特朗普支持者想要看到的信息，例如愛潑斯坦的“客戶名單”。他聲稱，自己曾看過更多關於此案的文件，包括一份聯邦調查局（FBI）對受害者訪問的報告，其中至少一名受害者提到了“非常重要的人物”。



揭露愛潑斯坦罪行的受害者朱弗雷曾指控德肖維茨在她未成年時與她發生性關係，但2023年以“可能認錯人”為由撤銷指控。朱弗雷於今年4月在澳洲家中自盡。



愛潑斯坦涉嫌性犯罪被捕，2019年死於獄中，被判定為“自殺”。特朗普曾與愛潑斯坦關係密切，但後來兩人因房產糾紛鬧翻。



特朗普去年競選總統時曾承諾公布愛潑斯坦的“客戶名單”及其死亡背後的真相，但本月司法部認定不存在“客戶名單”，特朗普亦要求不再追究此事，令其支持者大為不滿。特朗普18日對新聞集團、道瓊斯公司、傳媒大亨梅鐸及2名《華爾街日報》記者提起誹謗訴訟，索賠至少100億美元。