讓金融活水更好澆灌高質量發展沃土

中評社北京7月21日電／據新華網報導，上半年我國金融數據近期出爐，平穩增長的信貸總量、持續優化的信貸結構，反映出金融支持經濟力度穩固且精準。在推進經濟轉型和高質量發展的關鍵階段，金融體系加速打通堵點、提質增效，引導資金配置向“新”向“實”，以金融活水更好澆灌高質量發展沃土。



金融支持實體經濟，總量穩、力度大。上半年人民幣各項貸款新增近13萬億元，企業居民有效信貸需求持續釋放。這背後是一系列穩就業穩經濟舉措逐步落地，企業設備更新和技術改造等需求加大，家電、汽車補貼等進一步激發消費潛力，為經濟增長注入更多動能。



金融是經濟的鏡像，反映著實體經濟的需求。哪些領域更“吸金”，可以從信貸結構變化窺見一斑。5月末，科技、綠色、普惠、養老、數字領域的貸款同比分別增長12%、27.4%、11.2%、38%和9.5%，均高於同期各項貸款增速。這些領域的信貸增長意味著，做好金融“五篇大文章”成效漸顯，也為金融體系進一步精準發力指明了方向，引導資金流向國家重大戰略、重點領域和薄弱環節，更好助力實體經濟破局拓新。



金融是實體經濟的血脈，必須疏通堵點讓資金直達“毛細血管”。上半年我國經營性貸款增加9239億元，占新增住戶貸款的近八成，體現了金融機構對個體工商戶和小微企業主的支持力度。融資環境改善，經營主體才會擁有更足底氣、懷揣更多期待。這需要金融機構持續提升服務水平，提供差異化產品，以更多真金白銀支持敢創新、肯實幹的經營主體，助推小微企業不斷茁壯成長，讓更多創新創業的種子落地生根。



金融支持經濟向“新”發展，離不開宏觀政策持續發力。降息又降准，創設和實施多項結構性貨幣政策工具……今年以來，我國實施適度寬鬆的貨幣政策，加強逆周期調節，頻頻打出金融“組合拳”，不斷提振市場預期，讓企業轉型升級更有信心。



金融活，經濟活。當前，中國經濟展現出強大韌性和活力，新產業新業態新模式競相湧現。金融體系正進一步提升服務適配性和精準性，加力支持科技創新、提振消費等重點領域，以金融活水潤澤經濟沃土，助力高質量發展穩步前行。