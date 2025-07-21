韓國暴雨成災　民眾斥政府應對不力

（左）京畿道加平郡沿江道路上的汽車被洪水衝毀。（中）光州遭遇暴雨，大批街道被淹。圖為一位居民試圖涉過被淹的街道。（右）忠清南道禮山郡遭遇特大暴雨，大量房屋被淹沒。（圖片來源：大公網） 中評社北京7月21日電／據大公網報導，自7月16日起，韓國遭遇暴雨，全境多地受災，全國9504戶家庭、超過1.3萬人需疏散避險。截至7月20日，持續5天的強降雨造成至少17人死亡、11人失蹤。目前各地仍在進行災損評估與搜救作業，傷亡人數可能進一步上升。其中，受災最嚴重的慶尚南道山清郡因暴雨發生山體滑坡，導致至少10人死亡，當地民眾質疑當局未能及時追加避難警告，應對不力。



韓聯社20日報導，當局接獲1920宗因道路被淹、山泥傾瀉等原因而造成的公共設施受害報告、2234宗建築物和農田被淹等受害報告。全國9504戶家庭、超過1.3萬人需疏散避險。



整間超市倒塌入水



社交媒體上流傳的視頻顯示，多地街區被淹，車輛半沉，家具漂浮，一些住宅僅剩屋頂外露。京畿道加平郡有一家超市倒塌入水，一名74歲居民描述當時情況，“我在這裡住了40年，從來沒遇過這樣的事。當時水已經淹到我胸口，我太太更是幾乎被水淹到脖子。”



還有一位居民透露，睡覺睡到一半聽到聲響起來查看狀況，這才發現水已經淹到家中客廳。京畿道加平郡還有一處大橋因暴雨坍塌，一名40多歲的男子遇難；另有一棟民宿大樓發生倒塌，4人被埋，其中3人獲救，一名70多歲的女子遇難。



南部地區包括光州與全羅南道在內亦災情嚴重。全羅南道地區有574戶民宅因洪水受損，農牧業也遭受沉重打擊，財產損失估計達5.7億韓圜（約合321萬港元）。



在忠清南道瑞山，一名50多歲的男子因汽車被洪水衝走而死亡。據韓聯社報導，警方正在調查這起事件，當時瑞山的降雨量達到每小時114.9毫米的峰值，是自1904年有紀錄以來的最高降雨量。當局表示，兩名80多歲的男子也在與洪水有關的情況中喪生，其中一名男子據信是為了排出家中地下室的洪水。