上半年服務貿易向“新”而行、行穩致遠

中評社北京7月21日電／據央視網報導，7月21日的“年中經濟觀察”來關注服務貿易。今年上半年，服務貿易在我國經濟成績單中表現出色，不僅增長勢頭良好，更萌生出了新業態、新模式。從數據來料加工到文化產品全球“圈粉”，再到中國服務解決方案出海，一條“創新驅動、多元發力”的服務貿易增長線清晰可見。



在上海臨港，僅這一個片區內就聚集了20多家“來數加工”企業。在這間工作室裡，意大利博物館數據庫授權的350萬幅名畫正在這裡變成可以漫游的三維世界。



記者瞭解到，企業處理的數據全部來自意大利，對數據處理者的藝術理解、動畫渲染等能力都有很高要求，數據經過加工後再通過專線傳回意大利。



同樣是在上海臨港，在這間辦公室裡，300多名“訓練師”正在給海外用戶訓練專業大模型。



上海臨科智華數字科技有限公司數據總監李科稱：“我們現在主要涵蓋的行業主要是自動駕駛、智能製造、醫療、教育。這個項目是一個國外的數學題考試大模型的項目，數據做完以後可以訓練到大模型裡面去，讓它的數學能力更強。”



從給自動駕駛“拉框”識別紅綠燈，到訓練專業大模型，“來數加工”的技術含量越來越高。企業開發的預標注系統完成基礎判斷，剩下的“精細活”則得靠專家把關。



今年上半年，上海臨港有20多家企業開展了“來數加工”業務，集聚效應的背後蘊含著多項制度創新。加強了算力公共服務，中小企業無需自建昂貴的服務器，也能實現“按需購買”，調用算力資源。設立試驗機房，讓企業在機房裡將新業務先跑通再開展國際業務。