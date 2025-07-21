慘敗後　石破茂為何選擇繼續擔任日本首相？

中評社北京7月21日電／日本國會第27屆參議院選舉於21日早上完成計票。由自民黨、公明黨組成的執政聯盟未能獲得過半數議席，由此在參眾兩院同時成為少數派政府。



新華社報導，日本首相石破茂21日舉行記者會表示，儘管執政聯盟喪失參議院過半數席位，但他將繼續擔任首相。



在日本歷史上，前首相橋本龍太郎和安倍晉三都曾因自民黨在參議院選舉中失利而辭職。石破茂何以選擇留任？其內閣前景又將如何？



歷史性慘敗，原因何在



日本參議院選舉結果顯示，執政的自民、公明兩黨合計獲得47席，未能實現50席的過半目標，無法維持參議院多數。加之此前在眾議院也未過半，執政聯盟正式轉為“參眾兩院少數政權”。這是自1955年自民黨成立以來，以其為主導的執政聯盟首次在兩院同時失去多數議席。



分析人士認為，民眾對物價高漲不滿、政策應對乏力，以及傳統政黨形象老化所引發的選民流失，是這次自公執政聯盟敗選的主要原因，同時暴露出執政聯盟在政策應對和民意溝通方面的深層危機。



日本厚生勞動省數據顯示，截至2025年5月，儘管日本人均名義工資同比增長1%，但受物價上漲影響，實際工資下降2.9%，已連續5個月負增長。自2022年以來，實際工資逐年下滑，導致家庭購買力顯著縮水，支出不得不壓縮。此前的米價飛漲、閣僚失言、商品券問題等風波也不斷削弱執政黨的公信力。

