5%，消費潛力持續釋放

中評社北京7月21日電／據經濟日報報導，國家統計局數據顯示，今年上半年，最終消費支出對經濟增長貢獻率達52%，其中，二季度最終消費支出對經濟增長貢獻率達52.3%，較一季度略有提升，消費是經濟增長的主動力。多位專家在接受經濟日報記者採訪時表示，隨著各項提振消費政策發力顯效，上半年我國消費市場持續回升向好，最終消費牽引國內需求穩步擴大，也彰顯出我國龐大市場的韌性和潛力。



以舊換新成效顯著



今年上半年，我國社會消費品零售總額同比增長5%。消費總體延續溫和增長態勢，消費增長新動力湧現，消費潛力持續釋放。商務部研究院流通與消費研究所研究員關利欣介紹，大宗消費保持高速增長，服務消費活力持續釋放，新型消費新熱點不斷湧現。



國家統計局貿易外經統計司司長於建勛表示，上半年，各地擴大補貼範圍、簡化流程、優化服務，扎實推進消費品以舊換新政策實施。數據顯示，上半年，限額以上單位家用電器和音像器材類、文化辦公用品類、通訊器材類、家具類商品零售額同比分別增長30.7%、25.4%、24.1%、22.9%。汽車銷售明顯改善。二季度，限額以上單位汽車類零售額同比增長2.3%，而一季度為下降0.8%。據汽車流通協會統計，上半年新能源汽車零售量突破500萬輛，增長33.3%。



“今年消費品以舊換新政策實施過半，取得了較好成效。”關利欣表示，一方面，帶動了產業升級。上半年消費品以舊換新帶動相關商品銷售額超1.4萬億元，超過去年全年水平。高技術、高能效產品備受青睞，帶動相關產業向智能化、高端化轉型。同時，再生資源回收體系更加健全，報廢汽車、廢舊家電回收增長。另一方面，提升了生活品質。消費品以舊換新使更加環保、更加安全的高質量耐用消費品加快進入居民生活。此外，對穩定和擴大就業有積極意義，以舊換新政策支持受衝擊外貿企業開拓國內市場，有效穩定社會就業。



東方金誠首席宏觀分析師王青表示，根據初步測算，上半年以舊換新政策拉動社零總額增速加快逾1個百分點，這表明以舊換新政策成為財政促消費的一個有力抓手。