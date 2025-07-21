黃仁勳談中國芯片企業：是對手不是敵人

中評社北京7月21日電／據央視新聞：英偉達公司創始人黃仁勳在接受總台央視記者專訪時介紹，如果英偉達不在中國，會有其他中國創新者、芯片公司為這個市場服務，很多雲服務提供商也會自研芯片，中國也有很多創新型企業，比如華為公司。



黃仁勳說：華為不僅極具創新力，更是一家規模和實力非凡的公司。華為比我們大得多，從公司規模、人員規模和技術能力來看，他們既廣又深。如果有人仔細看過華為手機，就會明白其中蘊含的技術奇跡。如果你看現在的華為，他們在自動駕駛領域非常出色，AI技術也相當卓越，這是一家擁有強大芯片設計能力、系統設計和系統軟件的公司。



“非凡” 黃仁勳評價華為時“詞窮”了



黃仁勳認為，中國的AI市場，無論有沒有英偉達都會進步，如果英偉達不在這裡，華為也一定能找到自己的解決方案。華為取得的成就完全值得尊重與讚賞，這是一家非凡的科技公司，只要他們決定專注並投入的領域，就一定能做好。從企業哲學、企業文化、挺過的難關、取得的成就和構建的事業來看，除了“非凡”這個詞，找不到其他評價，他們的成就值得欽佩。



世界很大 希望未來繼續競爭



當提及英偉達是將華為當作競爭對手還是合作夥伴的問題時，黃仁勳說：“這家公司依然極具競爭力，他們是我們的競爭對手，但仍然可以欽佩和尊重競爭對手，並與他們保持良好的關係，對手不是敵人。世界很大，我希望未來我們能繼續競爭很多年，但我對他們的感情是欽佩、尊重，並且充滿競爭意識。”