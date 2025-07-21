建造業夥教育界推STEAM教材

中評社北京7月21日電／據大公報報導，記者義昊報導：發展局局長甯漢豪昨日發表網誌，介紹建造業界和教育界攜手推出“STEAM UP想建理”項目，為中小學生製作全港首套以建造業為主題的STEAM學與教材料。她說，該材料除提供豐富學習素材，更能啟發他們對STEAM（科學、科技、工程、藝術和數學）的興趣，冀以基建說好香港故事，以教育築夢未來。首套教與學材料已獲25間中小學率先試用，反應正面，將陸續推廣至全港1000間學校，讓其可於2025／26新學年使用。



首套以建造業為主題的教材涵蓋建築、測量、規劃、園境及工程等範疇。她引述發展局助理秘書長（政策及發展）馮鎮江表示，率先試用的中小學師生認為當中的真實工程案例，能有效激發學生的學習興趣，令教學事半功倍。以將軍澳跨灣大橋為例，大橋以“浮托法”安裝橋體，涉及小學科學科所學習的潮汐和浮力、中學科學科有關橋的力學及工程原理，以至高中階段化學及科技科的學習內容。同時，大橋的雙拱鋼橋外形，猶如一個數學符號，若以審美角度所看，亦有藝術美感。該項目便已經涵蓋STEAM所有5個元素（科學、科技、工程、藝術及數學）。



邀工程師分享實例



香港建造學院助理院長（資歷及質素控制）蔡盈慧指出，未來將陸續推出8套材料，涵蓋不同專業範疇更多內容，預計於2025／26新學年供全港中小學使用。項目亦會邀請工程師、建築師及測量師等專業人士走進課堂，與學生分享實際工程案例。例如，在設計建築物時，如何考慮通風、採光、動線等因素，這些都是培養系統性思考的絕佳素材。另外，項目也安排延伸活動，如出版“基建教育報”，由同學訪問建造業不同崗位的專家，包括發展局常任秘書長（工務）、工務部門首長等。



甯漢豪還表示，在早前舉行的“學與教博覽2025”中，“基建×教育”展覽讓校長、教師及學生深入瞭解建造業的多元面貌與未來發展，整個博覽吸引了逾2萬人次參觀，全港超過三分之一中小學參與，更有200間中小學於展覽中報名於新學年採用學與教材料。發展局將繼續與教育局、建造業議會、建造業界及教育界緊密合作，擴展“STEAM UP想建理”項目，並會舉辦更多行業體驗活動，同時透過已開幕的STEAM學習資源中心，為同學提供生涯規劃服務。