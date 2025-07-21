跨境供港菜司機：風雨不改，繞道耗時翻倍

中評社北京7月21日電／據大公報報導，受超級颱風“韋帕”的影響，香港天文台20日掛出了10號風球。儘管港深兩地都下起狂風暴雨，部分跨境供港菜司機為了香港菜市場穩定的供應，依然風雨無阻往返兩地保障供應。司機張旭輝當日因颱風花了8個小時才趕到深圳海吉星農批市場，較平時用多了一倍時間。因港鐵停運，另一位司機楊先生自行打車到文錦渡口岸，接手內地司機送過來的供港菜貨車，比平時多費半個小時。



20日上午，深港兩地風雨交加。因擔心颱風影響，張旭輝較平時提前了幾個小時出行，早上8點半從香港屯門出發。因深圳灣口岸閉關，他繞道文錦渡口岸入境深圳，前往平湖海吉星拉菜。儘管路上車輛稀少，為了安全起見，他全程慢速行駛，下午4點30分才趕到海吉星，花費了8個小時，較平時時間多了一倍。



深圳批發菜價保持平穩



“我是一年365天都北上深圳拉菜，沒有休息一天。這個行業儘管辛苦，為了保障市場供應和家庭穩定的生活，數十年來自己已經習慣了。”張旭輝表示，儘管出現超級颱風，但是海吉星蔬菜的價格仍然比較平穩，與平時差不多，他拉了菜心、生菜、西紅柿、胡蘿蔔等，共計有14噸左右。晚上6點裝完菜從海吉星出發返港，因為下午到傍晚的風雨明顯減弱，張旭輝大約晚上7－8點回到香港多個菜市場派送，晚上近10點才回家休息。



同樣從事供港菜運輸的港人楊先生，平時是晚上7點到文錦渡口岸接手內地司機從海吉星開過來的跨境貨車，但是由於巴士和東鐵服務受影響，他當日下午5點30分由太和打的士到蓮塘口岸過關，再從該口岸打的去文錦渡口岸。“平時由太和坐東鐵到上水再轉車到文錦渡口岸，大概1個小時到文錦渡口岸，現在過關和兩次打的，要一個半小時，感覺太折騰了。”7點接上內地司機貨車後，他還要開車約一個小時到多個香港市場派送，回到家也要晚上近10點。