7月21日外交部例行記者會全文

外交部記者會現場（中評社 海涵攝） 中評社北京7月21日電（記者 海涵）外交部發言人郭嘉昆7月21日上午主持例行記者會，並就中歐關係、美國富國銀行高管茅晨月在最近幾周被禁止離開中國等議題回答中外記者提問，以下是問答全文：



總台央視記者：中方發布了第二十五次中國—歐盟領導人會晤將舉行的消息。請問發言人能否介紹中方對此次會晤的期待？對當前中歐關係如何評價？



郭嘉昆：今年是中國歐盟建交50周年，也是聯合國成立80周年。當前，世界百年變局加速演進，國際形勢變亂交織，單邊主義、霸凌行徑嚴重衝擊國際秩序和國際規則，人類社會再次來到關鍵十字路口。作為推動多極化的兩大力量、支持全球化的兩大市場、倡導多樣性的兩大文明，中歐在此時舉行領導人會晤，具有重要意義，國際社會廣泛關注。



半個世紀以來，中歐關係歷經風雨，不斷走向成熟穩定，已經成為世界上最具影響力的雙邊關係之一。中歐合作取得豐碩成果，有力支持彼此發展進步，為近20億中歐人民帶來實實在在的福祉，為促進世界和平與發展作出重要貢獻，為經濟全球化時代互利合作樹立典範。雙方年貿易額從24億美元增長到7858億美元，相互投資存量從幾乎為零增長到近2600億美元，人員往來日益密切，在應對氣候變化等領域開展富有成效的協調合作。同時，中歐關係也面臨一些挑戰。歐方一些人不斷強化對華關係“三重定位”，片面誇大經貿具體問題，在烏克蘭問題上無端指責中方，給中歐關係造成不必要的干擾。



中方始終相信，經過50年的發展，中歐關係積累了足夠的經驗和正能量，可以應對風雲變幻、困難挑戰。第二十五次中國—歐盟領導人會晤舉行在即，中歐關係正處在承前啟後、繼往開來的重要時刻。中方期待歐方同中方相向而行，以全面、辯證、發展的眼光看待中歐關係，深入總結中歐關係過去50年的經驗啟示，順應時代潮流和雙方人民及國際社會共同期待，凝聚共識、超越分歧，共同規劃下一個50年合作，攜手開創中歐全面戰略夥伴關係更加美好的未來。