外交部：中歐關係可以應對風雲變幻

外交部發言人郭嘉昆（中評社 海涵攝） 中評社北京7月21日電（記者 海涵）第二十五次中國—歐盟領導人會晤即將舉行，外交部發言人郭嘉昆7月21日上午在例行記者會上就有關情況予以介紹，並指出，中方始終相信，經過50年的發展，中歐關係積累了足夠的經驗和正能量，可以應對風雲變幻、困難挑戰。



郭嘉昆表示，今年是中國歐盟建交50周年，也是聯合國成立80周年。當前，世界百年變局加速演進，國際形勢變亂交織，單邊主義、霸凌行徑嚴重衝擊國際秩序和國際規則，人類社會再次來到關鍵十字路口。作為推動多極化的兩大力量、支持全球化的兩大市場、倡導多樣性的兩大文明，中歐在此時舉行領導人會晤，具有重要意義，國際社會廣泛關注。



郭嘉昆說，半個世紀以來，中歐關係歷經風雨，不斷走向成熟穩定，已經成為世界上最具影響力的雙邊關係之一。中歐合作取得豐碩成果，有力支持彼此發展進步，為近20億中歐人民帶來實實在在的福祉，為促進世界和平與發展作出重要貢獻，為經濟全球化時代互利合作樹立典範。雙方年貿易額從24億美元增長到7858億美元，相互投資存量從幾乎為零增長到近2600億美元，人員往來日益密切，在應對氣候變化等領域開展富有成效的協調合作。同時，中歐關係也面臨一些挑戰。歐方一些人不斷強化對華關係“三重定位”，片面誇大經貿具體問題，在烏克蘭問題上無端指責中方，給中歐關係造成不必要的干擾。



郭嘉昆強調，中方始終相信，經過50年的發展，中歐關係積累了足夠的經驗和正能量，可以應對風雲變幻、困難挑戰。第二十五次中國—歐盟領導人會晤舉行在即，中歐關係正處在承前啟後、繼往開來的重要時刻。中方期待歐方同中方相向而行，以全面、辯證、發展的眼光看待中歐關係，深入總結中歐關係過去50年的經驗啟示，順應時代潮流和雙方人民及國際社會共同期待，凝聚共識、超越分歧，共同規劃下一個50年合作，攜手開創中歐全面戰略夥伴關係更加美好的未來。



