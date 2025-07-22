中評編譯：李在明總統支持率升 在野黨顯頹勢

今年6月3日，時任韓國共同民主黨代表李在明就職成為新一任韓國總統（圖片來源：其個人社交媒體） 中評社香港7月22日電（記者 郭至君編譯）韓國今年6月3日更換了新的總統，尹錫悅的老對手李在明成功當選，開啟了總統生涯，並在執政初期獲得了民眾穩步上升的支持。專門報導朝鮮半島事務的《外交學者》雜誌首席記者米奇·申(Mitch Shin)日前在該雜誌官網撰文，對目前李在明的支持率與影響力進行了分析。文章編譯如下：



根據最新民調，韓國總統李在明的支持率達到64%，在6月3日因彈劾尹錫悅而舉行的臨時總統選舉中獲勝後，李在明的支持率穩步上升。



由於李在明在大眾中擁有強大的支持基礎，執政的共同民主黨的支持率也有所上升。與此同時，主要反對黨國民力量黨的民眾支持率逐漸下降。最新民調顯示，46%的民眾支持共同民主黨，衹有19%的民眾支持國民力量黨。



如果民眾繼續以如此高的比例支持李在明和共同民主黨，他的政黨很可能會像2018年一樣，在明年的地方選舉中取得壓倒性勝利。由於當時的文在寅總統獲得了前所未有的高支持率，共同民主黨在2018年的地方選舉中贏得了17個都知事席位中的14席，國民力量黨只獲得兩個席位。



對於韓國總統來說，在其單個五年任期的早期，獲得民眾的穩固支持是相當普遍的，這反映在正面的支持率上。然而，李在明是在尹錫悅試圖通過戒嚴控制國家的令人震驚的事件之後，在非常特殊的情況下上任的。迄今為止，公眾對李在明恢復國家民主制度的嘗試反應積極。

