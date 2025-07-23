中評編譯：駐韓美軍規模角色變化 應做準備

中評社首爾7月23日電（記者 崔銀珍編譯）在7月11日《中央日報》的專欄中，大韓海洋聯盟總裁、前聯合參謀本部議長崔潤喜指出，儘管韓半島的地緣政治價值有所提升，但隨著美國戰略的變化，甚至提出了削減一萬駐韓美軍的主張，這可能與戰時作戰權的移交相掛鈎。他強調，韓國必須拿出前瞻性的戰略智慧，以應對可能出現的各種變化，深思熟慮地規劃駐韓美軍未來的規模與角色。文章編譯如下：



韓美聯合防禦體系是抵禦朝鮮威脅、保衛大韓民國的根基。聯合國軍司令部、韓美聯合司令部、戰時作戰指揮權、韓國軍隊、駐韓美軍等是實施該體系的核心主體。然而，自特朗普政府上台以來，對韓美聯合防禦體系的擔憂不斷浮現。由美國前國防部長高級顧問丹·考德威爾等人撰寫並於昨日公開的報告中主張，大部分駐韓美軍地面戰鬥部隊及兩個戰鬥飛行中隊應予撤回，並將當前2萬8500人的駐軍規模減少至1萬人。早在今年3月，主導美國“美國優先”國防政策的國防部政策副次官埃爾布里奇·科爾比就曾表示：“美國沒有捲入與朝鮮發生重大衝突的理由。”之後，美國方面陸續就駐韓美軍角色轉變、戰時作戰指揮權移交以及防衛費用增加等問題進行了表態。甚至傳出將位於首爾的聯合國軍司令部遷往日本，並由駐日美軍將領擔任司令官的消息。這些變化無一例外都可能對我們的安全態勢產生嚴重影響，不禁令人聯想到韓戰爆發前，美國將韓半島排除在遠東防禦圈之外的“艾奇遜防線（Acheson Line）”。令人擔心的是，這些動向可能引發朝鮮的誤判。



中國海洋力量的擴張令美國牽制乏力



最近美國的動向可以從兩個層面進行解讀。首先，美國因難以牽制中國，已難騰出足夠資源協助韓國。尤其是中國的海洋擴張政策，正在威脅美國所奉為戰略核心價值的海洋控制權。其次，美國或許是意在馴服剛剛上台的韓國新政府。因為每逢政權更替，韓國對美、對中政策屢有變化，引發美國方面的疑慮。美國國防部長皮特·赫格塞思在5月31日舉行的亞洲安全會議（香格里拉對話）上表示：“韓國不存在所謂的‘安美經中（安保依賴美國，經濟依賴中國）’”，此番言論亦屬同一邏輯脈絡。

