日媒：日本在野黨結盟難度大

中評社香港7月21日電／日經新聞報導，在7月20日進行投計票的日本參議院選舉中，在野黨的議席已確定大幅增加。從保守的參政黨到自由主義色彩濃厚的令和新選組，各個黨派在憲法、國家安全保障、能源等關乎國家根本的政策上存在分歧。跨越立場分歧、實現政權更疊的道路並不明朗。



日本第一大在野黨立憲民主黨的代表野田佳彥在20日的日本放送節目中表達了擴大在野黨合作的意願，稱“能否聯合起來取代自公執政聯盟，是第一大在野黨的責任。我們打算與各黨認真對話”。



野田一直在參議院選舉中呼籲以下屆眾議院選舉實現政權更疊為目標。在眾議院，立憲民主黨距離議席過半數還缺80多個席位，很難在下屆眾議院選舉中單獨掌握政權。



對於立憲民主黨而言，與在眾議院議席位僅次於該黨的日本維新會、國民民主黨等開展合作是基本方針。如果立憲、維新、國民三黨能夠在下屆眾議院選舉中合計增加約20個議席，就能掌握過半數席位。



在2024年眾議院選舉後的首相提名選舉中，立憲民主黨僅得到了日本共產黨等的配合。因此，雖然將自民、公明兩黨逼至席位跌破過半數的境地，但未能實現政權更疊。



對於和立憲民主黨的合作，日本維新會仍持謹慎態度。該黨代表吉村洋文在20日的記者會上表示，“在憲法層面的價值觀上也存在差異。共同運營國家的根基並不現實”。



國民民主黨代表玉木雄一郎在20日的日本電視台的節目中就在野黨實現政權更疊僅表示，“打算觀望一下第一大在野黨首先會做出怎樣的判斷”。



立憲、維新、國民三黨在參議院選舉前的例行國會上採取一致行動的情況極少。原因在於，各黨都希望通過與自民公明兩黨磋商來兌現眾議院選舉的承諾。



在參議院選舉中，32個“單人選區”中，在福井選區和滋賀選區，三個政黨中的兩個政黨形成了競爭。在奈良選區，三個政黨各自推出了候選人。由在野黨主導的聯合政權的氣氛並未升溫。



日本維新會和國民民主黨所重視的政策與立憲民主黨存在差異。日本維新會側重於降低社會保險費的改革。預計在參議院選舉中將面臨席位增長乏力的局面，黨內出現了“優先考慮黨的重建，而非在野黨聯合”的聲音。



國民民主黨則集中於增加可支配收入的政策。玉木雄一郎在參議院選舉中強調，再次要求自民黨公明黨修改所得稅法，將所得稅的免稅額度提高至每年178萬日元。與其說是團結在野黨，更傾向於尋求自民黨公明黨合作來實現這一目標。



立憲民主黨、日本維新會和國民民主黨三黨在憲法、外交安全、能源政策方面的立場截然不同。



立憲民主黨在其施政演說中，關於部分允許行使集體自衛權的安全保障相關法律，明確表示“將廢除違憲部分”。而國民民主黨的玉木雄一郎在參議院選舉期間出演的YouTube節目中批評稱，“如果說上台後就把這一切作廢，那麼日美同盟就無法成立”。



立憲民主黨和國民民主黨在核電政策上也存在較大分歧。立憲民主黨允許有條件地重新啟動核電站，但施政演說中寫明“不允許新建”。國民民主黨則強調最大限度地利用核電站，並支援新建小型模組化反應爐（SMR）等。



其他在野黨在基本政策上的分歧也很大。參政黨提出要制定新憲法的“創憲”構想，而令和新選組則主張要“徹底阻止修憲提案”。



在野黨在關乎國家根本的政策方面缺乏共識，這為自民黨公明黨繼續執政提供了條件。自民黨的最高顧問麻生太郎在17日于東京舉行的會議上指出，“可以推翻自民黨政權，但卻無法確定由誰來組成什麼樣的內閣。在野黨是分散的”。