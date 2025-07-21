烏克蘭多地遭空襲致2死15傷

中評社北京7月21日電／據烏克蘭空軍和烏總統澤連斯基21日上午在社交媒體發佈的消息，20日晚至21日凌晨，俄軍使用426架無人機和24枚各類型導彈對烏克蘭發動大規模空襲。截至21日上午，襲擊已造成至少2人死亡、15人受傷。這是近一周以來，俄軍對烏克蘭發動的最大規模空襲。



新華社報導，烏空軍21日上午在社交媒體發文稱，俄軍從布良斯克州、奧廖爾州、羅斯托夫州、斯摩棱斯克州、克拉斯諾達爾邊疆區向烏境內發射了426架無人機，從坦波夫州、黑海、羅斯托夫州、薩拉托夫州向烏境內發射了24枚導彈，其中包括5枚“匕首”高超音速導彈。截至當地時間21日上午9時30分，烏防空火力攔截了200架無人機和大部分導彈，在烏方電子戰設備壓制下，203架無人機未擊中目標，烏方有3處地點遭23架攻擊型無人機襲擊，12處地點被遭攔截的無人機或導彈的爆炸碎片擊中。



烏克蘭國家緊急情況局21日上午在社交媒體發文稱，基輔市、哈爾科夫州和伊萬諾－弗蘭科夫斯克州是此次俄軍空襲的重點。伊萬諾—弗蘭科夫斯克州的多處居民樓、生產和倉庫設施在空襲中受損嚴重。烏全境有15處地點遭襲擊起火，其中13處已被撲滅。在救援行動中，烏國家緊急情況局出動了500名救援人員和150台專業設備。



基輔市軍事管理局局長特卡琴科21日上午在社交媒體發文稱，當天凌晨，俄軍對烏首都基輔市發動空襲，襲擊造成基輔市1人死亡、7人受傷。基輔市10個區中有6個區受到空襲影響。



澤連斯基表示，多輪次的空襲從凌晨持續到清晨，造成2人死亡、15人受傷。他對所有致力於保護烏民眾生命、增加烏武器生產、加強烏防空和對俄施壓的人們表示感激。



俄羅斯國防部21日上午發佈通報說，過去一夜，俄防空部隊在莫斯科州、庫爾斯克州、羅斯托夫州、布良斯克州、卡盧加州、圖拉州等多個地區共擊落74架無人機。在莫斯科州上空被擊落的23架無人機中，有15架飛往莫斯科。



俄航空署21日凌晨4時發佈消息，莫斯科謝列梅捷沃機場、伏努科沃機場、多莫傑多沃機場和茹科夫斯基機場取消航空管制。消息說，莫斯科時間20日23時至21日凌晨4時期間，上述機場先後宣佈實施航空管制，以確保飛行安全。另據今日俄羅斯通訊社報導，因莫斯科數個機場實施航空管制，從符拉迪沃斯托克和哈巴羅夫斯克等俄羅斯遠東城市飛往莫斯科的航班延誤，造成2700多名乘客滯留機場。