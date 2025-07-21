美商務部長：談判不影響8月1日起加征關稅

中評社北京7月21日電／美國商務部長盧特尼克當地時間20日說，美方有信心與歐盟達成貿易協議，但8月1日作為美方擬向歐盟輸美產品徵收30%關稅的起始日期是“硬性”的，此後雙方仍可以繼續談判。



新華社報導，盧特尼克當天在接受美國哥倫比亞廣播公司“面向全國”節目採訪時作出上述表態。他說，自己上節目前“半小時左右”剛剛同歐盟方面的談判代表通了電話，雙方“有充分的（談判）空間……我有信心我們能達成一項協議”。



節目主持人問盧特尼克：“既然你們剛剛還在通話，（8月1日前）還來得及達成協議嗎？”



“不，不，那是硬啟動日期。也就是說，8月1日新關稅措施就將生效。”盧特尼克進一步解釋說，美方關稅起徵日並非貿易談判的截止日，“沒有什麼能阻止其他國家在8月1日後（繼續）與我們對話，但從8月1日起這些關稅還是得征”。



近日，美國總統特朗普先後致信多國領導人，稱將從8月1日起對這些國家徵收新關稅。7月12日，特朗普宣布，將自8月1日起對歐盟輸美商品徵收30%的關稅，稱歐盟的關稅和非關稅貿易壁壘導致美對歐出現巨額貿易逆差。



歐盟委員會主席馮德萊恩13日對媒體表示，歐盟決定推遲原定於布魯塞爾時間14日零時實施的對美反制措施，以期同美方達成貿易協議，但如果未能達成協議，“我們將繼續準備（實施）反制措施，我們完全做好準備”。



德國總理默茨18日透露，歐盟與美國的關稅談判已進入最後階段，雙方仍在討論是否對特定行業採取差異化政策。



美國貿易代表辦公室數據顯示，2024年美國與歐盟貨物貿易總額約9759億美元，高於與任何其他單一經濟體的貨物貿易額。2024年美國對歐盟貨物貿易逆差為2356億美元，較前一年增加12.9%。