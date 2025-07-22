盧偉國香港書展談新書　國安之下回復太平

香港特區立法會議員、經民聯主席盧偉國21日在香港書展舉行新書《疫情後的醫食住行》講座（中評社 盧哲攝） 中評社香港7月22日電（記者 盧哲）香港特區立法會議員、經民聯主席盧偉國21日在香港書展舉行新書《疫情後的醫食住行》講座。盧偉國表示，這本《疫情後的醫食住行》既作食譜，亦記錄香港邁向復常由治及興的社會變遷。他憶述了“修例風波”期間，面對黑暴威脅赴立法會開會的艱難情況，感歎香港如今在國安法和二十三條立法完成之下，終於回復太平日子。希望大家一起重新出發，珍惜當下，期待未來。



盧偉國博士、工程師，出身香港基層，從2012年起出任香港特區第五、六、七屆立法會議員，代表工程界別。盧偉國興趣廣泛，自稱“文學、歷史、音樂、藝術、旅遊、飲食文化皆喜好”，被議員同事稱為“立法會廚神”。



“我出自基層家庭，俗話說窮人的孩子早當家，我少年時已在灶台前幫忙，漸漸地也能煮出幾道似模似樣的菜。想不到，這份興趣如今竟然為我在議員同事間贏得‘立法會廚神’的綽號！”盧偉國笑稱，“在嚴肅的議員生涯外，我是個熱愛下廚、逛街市、愛吃又愛煮的‘住家男人’，‘廚神’之名愧不敢當。”盧偉國說，自己每到街市看見新鮮的蔬果魚蝦，聽到街坊檔主親切的招呼，腦海中就會開始構思菜單。“從選材到下鑊，每一個步都值得享受，既是生活情趣，更是實實在在的放鬆。雖然現在街市生意受到消費模式變化的影響，但我深信，民以食為天，抽空下廚煮幾味，一家人圍坐飯桌共享天倫之樂，這份人情味始終不變。”



盧偉國介紹，2020年初，新冠疫情突如其來，“完全打了我們的生活節奏。當年9月底，我在社交媒體開始了《疫情下的醫食住行》周末帖子系列，除了記載疫情狀沉、分享防疫小貼士，也記錄下我的煮食心得與生活點滴，希望在困難日子中為大家帶來一溫暖與正能量。”所有帖子里的照片、視頻，都是盧偉國在自家廚房用手親手拍攝的，十足“家常味”。該系列寫了125篇，並在2023年7月結集成書，印製了5千本，免送贈各界友好，還有電子書供傳閱。