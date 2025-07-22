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香港書展首設文創專區參展商冀傳播中華文化
http://www.CRNTT.com   2025-07-22 00:37:51


來自香港的參展商、集古齋行政總監賴欽輝（中評社　盧哲攝）
　　中評社香港7月22日電（記者 盧哲）今年香港書展首設“文化及創意產品區”，展示了來自不同地區、具有中華文化特色的文創產品。來自香港的參展商、集古齋行政總監賴欽輝21日接受中評社記者專訪時介紹，希望通過與本地藝術家聯合推廣的方式，用文創產品將中華文化傳播、普及給更多市民；並持續思考如何讓中國傳統文化更接地氣， 使得文化得以傳承和發展。

　　香港書展今年首設的“文化及創意產品區”，位於會展中心三樓。展出了包括香港非物質文化遺產、具有澳門特色的文創產品和各色文創精品等。展區內有互動遊戲、文創紀念品，以及非物質文化遺產互動體驗區。

　　走進展區大廳，第一眼看見的就是集古齋具有中國特色的仿古拱門式的攤位。在聆郎滿目的產品前，本地的書畫藝術家正在為參觀者題字，並在書寫的過程中向眾人介紹其中字、墨、章的歷史和內涵。

　　集古齋創立於1958年，為紫荊文化集團、聯合出版集團旗下文化藝術專業機構，以金石書畫、古籍善本、文房四寶等藝術品銷售及舉辦大型藝術展覽、字畫拍賣、藝術書籍雜誌出版及文化藝術教育培訓為核心業務，是香港及海內外極具影響力的著名文化藝術品牌。

　　集古齋行政總監賴欽輝對中評社記者介紹，今年首次入駐文創區，集古齋選擇以本身特色出發，特意準備了很多跟中國書法、書畫相關的文創。“我們也邀請本地藝術家一起來舉辦十多場活動。把中華文化通過不同的方式、用更活潑的形式介紹給來到香港書展的市民和遊客。” 


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