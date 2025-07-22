胡塞武裝稱用無人機襲擊以色列5處目標

中評社北京7月22日電／據新華社報導，薩那消息：也門胡塞武裝21日晚宣布，已對以色列境內5處目標發動無人機襲擊，以回應當天以色列戰機對也門西部荷台達港發動的空襲。



胡塞武裝發言人葉海亞·薩雷亞當天通過該組織控制的馬西拉電視台發表聲明說，胡塞武裝的空中力量發動了一次“特殊軍事行動”，目標包括以色列中部特拉維夫的本－古裡安機場和一個軍事目標，南部埃拉特港和附近的拉蒙機場，以及阿什杜德地區的一個重要設施。“此次行動出動5架無人機，行動取得成功”。



薩雷亞稱，此次行動是為了“聲援巴勒斯坦人民、回應以色列在加沙地帶犯下的種族滅絕罪行，以及對荷台達港的最新空襲”。



一名荷台達港口管理人員當天稍早時告訴新華社，以色列戰機在港口工作人員在場的情況下實施多輪轟炸，導致港口全面停運。以軍空襲擊中港口內三個泊位。



以色列尚未就胡塞武裝聲明作出回應。



以色列國防軍當天早些時候發表聲明說，以軍打擊並摧毀了胡塞武裝在荷台達港的軍事設施。被打擊目標包括用於重建港口的工程車輛、燃料容器，以及“用於軍事活動及襲擊以色列目標和附近海域船只的艦船”等。



自2023年10月新一輪巴以衝突爆發以來，胡塞武裝在紅海及亞丁灣對關聯以色列的船只發動襲擊，以支持加沙地帶巴勒斯坦人。胡塞武裝還多次使用導彈和無人機襲擊以色列境內多個目標，以色列則對胡塞武裝控制區發動多次空襲。