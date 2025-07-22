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丹麥哥本哈根發生槍擊案致1死2傷
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2025-07-22 18:41:37
中評社北京7月22日電／據新華社報導，哥本哈根消息：丹麥首都哥本哈根20日晚發生一起槍擊事件，導致1人死亡、2人受傷。
警方21日通報說，當地時間20日19時左右，在哥本哈根西北郊的廷比耶地區發生槍擊事件，導致一名32歲男子死亡，另有兩名年輕男子受傷。傷者均無生命危險。
警方目前仍在搜尋嫌疑人。警方表示，槍擊事件的原因仍不清楚，無法確認事件是否與幫派活動有關。
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