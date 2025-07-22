英媒曝克林頓致信祝賀愛潑斯坦50歲生日

中評社北京7月22日電／據大公網報導，據英國《星期日郵報》報導：英媒20日爆料稱，美國民主黨籍前總統克林頓2003年也曾為已故淫媒富豪愛潑斯坦寫生日賀信。去年初解封的愛潑斯坦案文件中，一名受害人透露克林頓喜歡“年輕女孩”。



愛潑斯坦生前與美國政商界名流交往密切。《華爾街日報》17日披露，愛潑斯坦前女友麥克斯韋爾為他製作了50歲生日紀念册，美國總統特朗普是送上賀信的數百人之一。《星期日郵報》20日援引消息人士爆料稱：“麥克斯韋爾聯繫了他們認識的所有人，包括總統、王子和國王。比爾.克林頓寫了一封熱情洋溢的信，一頁紙，字裡行間對愛潑斯坦贊不絕口。”



根據已經解封的愛潑斯坦案文件，受害人舍貝裡在證詞中提到，愛潑斯坦曾談到克林頓，並透露他喜歡“年輕女孩”。舍貝裡還說，她知道愛潑斯坦和克林頓之間有“交易”。克林頓的發言人則稱，克林頓對愛潑斯坦的罪行“毫不知情”。



愛潑斯坦2019年在獄中死亡後，執法人員搜查其位於紐約曼哈頓的豪宅，發現一幅克林頓的“女裝畫像”，引起外界關注。畫上的克林頓穿著藍色連衣裙和紅色高跟鞋。



這幅畫出自澳洲畫家裡安─克萊德之手，她表示自己2012年賣掉了畫，但並不知道買家是誰。這幅畫的靈感是克林頓與白宮實習生萊溫斯基的性醜聞。