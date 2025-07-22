中評社北京7月22日電／網評：開創AI時代香港國安普法新範式



來源：大公網 作者：顧敏康 王燕玲（香港教育大學教授，華南師範大學教授）



本文要討論的主題是：構建香港國安法律案例庫，以香港國安法律裁判觀點為錨點，以人工智能大模型為引擎，開創AI時代香港國安法律的普法新範式。



香港國安法實施5年來，香港社會由亂到治，但“懲治極少數”不等於“理解極少數”。如何讓香港廣大市民與國際社會真正理解國安法律的價值內核？值得大家認真探討。筆者認為，關鍵是要把“紙面上的法”轉化為“行動中的法”，而最可依賴、最具公信力的法律素材，恰恰是法院已公開的每一份判決及其背後具體而微的裁判觀點。



通過系統構建“香港國安法律案例庫”（下稱“案例庫”），並借助大模型與知識圖譜技術，把法庭的裁判觀點“顆粒化”拆解、標簽化重組、場景化推送，可以把國安法律原則從抽象話語轉譯為可感知、可遵循、可監督的行為指引，並在AI時代形成跨越語言、職業、文化的普法洪流。



案例庫三大特色



首先，案例庫實現從“量刑表”到“價值表”。現有公開判決顯示，香港國安法分裂國家類罪等四類罪名中，判決刑期從6個月到9年不等。法官如何區分“煽動”與“學術討論”？唐英傑案將“暴力手段”與“政治目的”並列為加重要件；岑子傑案則把“和平集會”與“組織分裂”截然區分。這些判決中的“要件─衡量─結論”鏈條，正是香港國安法“懲治極少數、保障大多數”原則的具象化。



其次，案例庫實現從“個案說理”到“規則提煉”。通過自然語言處理（NLP）對裁判文書進行實體識別、關係抽取，可自動沉澱出“分裂國家罪構成要件圖譜”、“煽動型犯罪量刑因數權重表”等知識單元，為公眾與法律工作者提供可檢索、可驗證、可辯論的“微規則”體系。