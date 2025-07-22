中評社北京7月22日電／網評：中國雅江水電站的戰略意義



來源：大公網 作者：軒轅靖（國際關係學者）



7月19日，雅魯藏布江下游水電工程正式啟動，這一總投資達1.2萬億元、年發電量達相當於三峽水電站發電規模三倍以上的超級項目，標誌著中國在清潔能源開發和邊疆治理領域邁出了關鍵一步。這一工程不僅是中國能源結構轉型的核心舉措，也將書寫清潔能源與區域合作新篇章。



中國提出2060年前實現碳中和的目標，雅魯藏布江水電站項目，預計年發電量3000億千瓦時，可替代1.2億噸標準煤的發電量，減少二氧化碳排放約3億噸，相當於再造300萬公頃森林的固碳能力。這一規模的清潔能源供給，不僅降低中國對化石能源的依賴，還將為西藏及周邊地區提供穩定的電力支撐，助力西部和邊疆地區經濟發展。



雅魯藏布江下游段的梯級開發，通過截彎取直和隧洞引水技術，充分利用2700米天然落差發電，既減少了水庫淹沒面積，又降低了生態擾動，體現了中國在能源開發中對可持續發展的深刻思考。



值得一提的是，印度對雅魯藏布江水電站的擔憂主要集中在兩點：一是擔心中國通過控制上游水量影響下游農業灌溉，二是擔憂水電站成為地緣博弈中的“水資源武器”。然而，這些擔憂既缺乏事實依據，也忽視了中印在水資源領域的共同利益。



首先，雅魯藏布江出境水量僅占下游布拉馬普特拉河總水量的30%至35%。雨季時，中國一側的水電站攔截蓄留部分水量，反而有助於調節下游徑流，降低洪災風險。此外，中國已向聯合國提交20年水文數據，承諾不改變雅魯藏布江自然徑流，並主動分享水文信息，以科學調度保障下游生態安全。



創新水資源合作模式