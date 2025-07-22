選委會界別補選提名期今展開

陸啟康（右二）在選舉事務處總選舉事務主任陳淑華等人陪同下，視察場地的準備情況。（圖片來源：大公報） 中評社北京7月22日電／據大公網消息，2025年選舉委員會界別分組補選將於9月7日舉行，提名期由7月22日起至8月4日止。選舉管理委員會主席陸啟康法官昨日到訪添馬政府總部的選舉主任辦事處，視察提名表格接收流程及場地準備情況，並表示各項籌備工作已就緒，確保提名期運作順暢。陸啟康法官早前亦為選舉主任舉行簡介會，強調選舉主任的職責，提醒他們必須根據相關法例和指引處理工作，確保補選公開、誠實和公平。



是次補選將填補28個界別分組共93個選任委員席位空缺，另有五個界別分組中合共10個提名委員席位空缺須由指定團體透過補充提名填補。獲提名人士必須年滿十八歲，為當區已登記選民及有關選委會界別分組的投票人，或與該分組有密切聯繫。每份提名表格須由不少於五名有關界別分組的已登記投票人簽署，每名投票人提名人數不得超逾該組須選出的委員數目。團體投票人須由獲授權代表作出提名。如提名人數多於空缺，將於9月7日就該界別分組進行投票。



另外，選委會界別分組正式投票人登記册於昨日公布，選舉事務處發言人表示，今次登記册載有3310名個人投票人及5567名團體投票人，合共8877名投票人。已登記並有資格參與競逐界別分組的投票人，將可於9月7日舉行的2025年選委會界別分組補選中投票，以選出其所屬界別分組的選委會委員，填補相關空缺。