日本執政聯盟參議院選舉失利

7月20日，人們在日本東京的一處投票站內參加投票。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月22日電／據新華社報道，在20日舉行的日本第27屆參議院選舉中，由自民黨和公明黨組成的執政聯盟喪失參議院過半數議席。這是自民黨自1955年成立以來，首次在國會衆參兩院都未能取得過半數席位。出口民調結果20日發布後，首相石破茂在電視節目中表達了繼續執政的意願。



喪失半數議席已成事實



據統計，截至當地時間21日5時30分，日本立憲民主黨、日本共產黨、日本維新會、國民民主黨、社民黨等在野黨以及無黨派人士已經獲得76個議席，加上48個非改選議席，達到參議院248個總議席的一半，即124席。而自民黨和公明黨共獲得46席，加上75個非改選議席，達到121席。



雖然計票工作仍在進行中，但執政聯盟喪失參議院過半數議席已成既定事實。



在去年10月舉行的國會衆議院選舉中，執政聯盟未能獲得過半數議席，成為少數派政府。此次執政聯盟在參議院選舉中也失利，令首相石破茂的執政之路更加艱難。



石破茂有意繼續擔任首相



日本20日舉行參議院選舉，首相石破茂當晚在電視節目中表達了繼續執政的意願。



日本廣播協會20日晚播出參議院選舉特別節目，石破在節目中表示：“（選情）形勢嚴峻，必須謙虛誠懇接受。”