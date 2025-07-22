政府“超前部署”見效 風後市面極速復常

中評社北京7月22日電／據大公網消息，十號台風“韋帕”襲港後，昨日（21日）社會各界忙於善後，市面已迅速回復正常運作。政務司司長陳國基於社交平台發文表示，在“超前部署”的作用下，“韋帕”未為本港帶來嚴重破壞，並感謝在台風襲港期間堅守崗位的各位。



陳國基指出，台風“韋帕”襲港，全港各區錄得700多宗塌樹報告，渠務署亦接獲7宗水浸個案，全部都獲得迅速處理。他表示，今次政府抱著“超前部署”的信念，作出全面和充分的準備及應變部署，應對帶來的威脅。



陳國基特別感謝在風暴襲港期間，堅守崗位的各位；亦感謝各區關愛隊隊員，盡顯社區守望相助精神。



航空公司增櫃枱疏導乘客



大公報記者昨日到全港多區瞭解台風善後情況，發現午後市區主要幹道已清理暢通，也沒有因水浸而需封路的情況。在黃大仙龍翔中心，工人用抽水機將電梯底的積水抽出商場外。在尖沙咀文化中心，倒塌的樹木範圍暫時被圍封，工友正在清潔地上積水和樹葉，而在星光大道則已清理得非常乾淨，市民和遊客如常出行及觀光。



機場方面，機管局昨日預計會處理1076個航班升降。有航空公司特別增設服務櫃枱，減少乘客的輪候時間，過程整體暢順，跑道及運作能力亦已回復到正常，人流疏導正在進行中，預料今天能夠完全疏導滯留旅客。天文台表示，所有熱帶氣旋警告取消，但“韋帕”外圍雨帶仍會影響本港。