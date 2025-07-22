保安局：“軟對抗”手法多變　危害領域廣

中評社北京7月22日電／據大公報報導，保安局局長鄧炳強接受《大公報》專訪時指出，“軟對抗”對抗的是中央政府的全面管治權、特區政府的高度自治權，其牽涉的範圍廣泛、手法又多變，可能具潛伏性、隱蔽性、欺騙性，滲透在不同領域，例如教育、文化藝術、宗教、大眾傳播、網絡世界等等社會生活的各個範疇。



警惕四大國安風險



鄧炳強指出，香港現時社會氣氛相對穩定，但是我們絕對不能掉以輕心，必須居安思危，警惕潛藏著的四大風險，包括外部敵對勢力仍通過抹黑和所謂的“制裁”妄圖危害我們的國家安全；潛逃海外的反中亂港分子，繼續從事危害國家安全的活動和行為，包括繼續宣揚“港獨”；本土恐怖主義和“軟對抗”。



他解釋說，個別不懷好意的反政府人士，他們往往透過暴力和極端的手段，例如實施炸彈恐襲，更無視無辜者的生命安全，以達其政治目的及表達對社會的不滿。他們可能利用年輕人的赤子之心，美化暴力和恐怖活動，散播錯誤思想，荼毒下一代。



而“軟對抗”滲透在社會生活的不同領域，例如教育、文化藝術、宗教、大眾傳播、網絡世界等，以不同的形式出現，可能透過歌詞、表演、故事、遊戲等形式，別有用心的人可以透過一些看似與國安完全無關的議題作為切入點，透過輿情、網上發酵等手段製造事端，達到分化社會，令市民不信任政府或對政府產生敵意，挑動香港與內地之間的矛盾，或者產生其他負面情緒的不軌企圖。