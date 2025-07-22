華菁會換屆：提升管理作更大貢獻

中評社北京7月22日電／據大公網消息，香港華菁會2025年度會員周年大會暨第八屆理事會換屆選舉大會日前在香港光大中心舉行，會議審議並通過章程修訂、財務報告，以及義務法律顧問及核數師的聘任，並選出新一屆理事會。



新任第八屆主席趙佳音表示，華菁會自創會以來，凝聚了眾多於香港發展的內地青年精英，並在各行各業展現風采。展望未來，她強調將進一步提升會務管理，打造品牌項目，培養更多人才，並相信在新屆理事會帶領下，華菁會將繼續為國家和香港作出更大貢獻。



第七屆主席李中回顧華菁會過去幾年的重要成果，感謝各界及全體會員的支持與付出，並勉勵新一屆理事會把握機遇，繼續發揚華菁精神。會上，創會主席方方亦表示祝賀，期望新班子秉持“心系祖國、服務香港、促進和諧、弘善崇德”的宗旨，團結會員，積極服務社會。



根據章程，新任第八屆理事會選舉產生了新的理事會架構：趙佳音當選主席，任珊珊、刁潼、劉洋、趙暘、賈紅睿、洪雯、郗望、王暘、賴俊霖、溫凡當選副主席，朱江擔任秘書長，秦陽擔任司庫。



香港華菁會是由一群內地成長，海外求學，在香港發展事業的青年精英創辦，以“心系祖國，服務香港，促進和諧，弘善崇德”為宗旨，希望通過匯聚大批海歸香港的內地青年精英力量，為香港的長遠發展和國家的繁榮穩定作出卓越貢獻。

