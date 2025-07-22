“城中學舍計劃”鼓勵酒店商廈改裝宿舍

中評社北京7月22日電／據大公報報導，發展局與教育局宣布，“城中學舍計劃”昨日開始接受申請。計劃為發展管制程序拆墻鬆綁，讓酒店及商廈毋須進行任何規劃程序，便能改裝為學生宿舍，增加宿位供應，鞏固香港作為國際專上教育樞紐的地位。改裝項目須於一年半內完成，營辦商要定期提交年度審核報告。



有意參與計劃的發展商或營辦商，需向教育局遞交申請，並必須符合計劃的資格準則，包括計劃下的學生宿舍須出租予修讀經本地評審的副學位及學位課程下，指定合資格院校的全日制本地或非本地學生，並容許最多10%的宿位租予和合資格院校有關的人員；改裝項目須於18個月內完成；宿舍內的房間不得個別出售；採取一切必要的合理措施，確保項目日後的營運符合相關的法定和行政要求，及致力為學生保持安全合宜的居住環境等。



拆墻鬆綁 免去規劃程序



當局規定，學生宿舍在營運期間，須在每年的10月31日前，向教育局提交經核證的審核報告，證明在報告期內遵從資格準則。申請表文件夾附的聲明提到，若申請人曾經或正在從事，可能構成或導致發生危害國家安全罪行，或違反國家安全利益的行為或活動，學生宿舍將不被視為計劃下的合資格地方，會從合資格學生宿舍名單中删除，有關場地、申請人及相關人士在此後三年內，將沒有資格重新加入計劃。



城規會早前已擴闊城規制度下“酒店”用途的定義，把商廈改裝成學生宿舍，事前毋須進行任何規劃程序。大部分列明作非工業用途的地契，可在毋須改契或補地價的情況下作學生宿舍之用。