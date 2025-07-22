政府：建議上調《雇員補償條例》等醫療費

中評社北京7月22日電／據大公報報導，多項公院收費明年元旦起加價，政府建議同步上調《雇員補償條例》及《肺塵病條例》的醫療費最高每天限額，其中“門診治療”由現時300元，調整至500元，“同日接受住院及門診治療”也由現時370元增加至700元，明年元旦生效。



《雇員補償條例》及《肺塵病條例》分別為對“住院治療”、“門診治療”，及同日接受住院及門診治療，設定醫療費的最高每天限額。



目前，“住院治療”或“門診治療”的最高每天限額300元，“同日接受住院及門診治療”的最高每天限額370元。政府表示，公營醫療服務的新收費，將於明年元旦實施，建議按既定機制，同步相應上調《雇員補償條例》及《肺塵病條例》的醫療費最高每天限額。



根據政府建議，“住院治療”維持300元不變，“門診治療”建議調整至500元，“同日接受住院及門診治療”建議增加至700元，相關調整幅度介乎32.1%至50%，修訂擬“先審議後訂立”方式，明年元旦生效。



現時不少打工仔生病受傷，也使用公司或雇主提供的醫療保險，用於醫療費或補貼。政府表示，雇員補償聯保計劃管理局有限公司委托精算師的研究估計，該次調整醫療費最高每天限額的影響，為可能引致相關勞保賠款成本增加0.46%至0.73%。



立法會人力事務委員會主席林振昇表示，相關醫療費限額自2018年二月，因應公營醫療服務實施新收費作出調整至今，政府建議上調最高每天限額，是追回通脹及多年落後的醫療費，為工傷雇員提供更全面的醫療和跟進服務。



林振昇估計，對於整體的勞工保險及由雇主提供的醫療保險，涉及保險費影響不大，但關注部分工傷較高風險的行業，例如地盤和搬運行業的勞工保險費，有機會作出相應的調整，一些中小企或小型承判商甚至鋌而走險，違法不購買勞保，或強迫有關雇員改為自雇人士，呼籲執法部門要更加留意。

