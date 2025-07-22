2025香港青少年體育交流團新疆站開營

中評社北京7月22日電／據大公網消息，由中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室宣傳文體部主辦，香港賽馬會贊助，亞洲體育科技發展協會承辦，新疆企業體育協會協辦，得到新疆維吾爾自治區體育局、新疆維吾爾自治區教育廳等部門的大力支持的“2025香港青少年體育交流團（新疆站）”7月19日在烏魯木齊市第127中學舉行開營禮，展開在烏魯木齊、鄯善、石河子等地為期六天的體育交流和文化體驗。



新疆維吾爾自治區體育局葉海副局長致辭中表示，香港與新疆相隔萬里，但同為對外開放的重要門戶，共同詮釋中華民族多元一體的豐富內涵，體育是促進交流的橋梁，期待兩地青少年在互動中增進友誼，共築未來。



中央政府駐港聯絡辦宣傳文體部朱劍平處長介紹交流團來自香港多所中小學校共60多位學生代表參與，交流團將走訪新疆體育學校和體育機構，通過和當地學生一起交流和訓練，見證兩地青年人的成長與突破，同時增強香港學生對內地體育的認識和對國家的認知。



香港賽馬會內地事務副總經理李綺恩表示，作為世界級體育機構，自2014年起與中央政府駐港聯絡辦合作推動香港青少年赴內地進行體育交流，獲得社會各界的高度評價。馬會未來將繼續支持香港青年在體育、文化、藝術、科技創新的領域發展，鼓勵他們把握國家發展的機遇。



參觀兵團博物館 沙漠徒步



亞洲體育科技發展協會創會會長吳偉告訴記者，希望交流團成員珍惜參與各項體育活動和冠軍交流機會，同時在參觀過程中親身感受新疆人文與風光，相信大家會有很大收穫。未來五天，交流團將參觀天池和新疆兵團軍墾博物館，感受新疆獨有兵團文化，以及在庫木塔格沙漠舉行港疆青少年沙漠徒步，港疆青少年將協力穿越壯闊沙海，同譜絲路新篇。

