龍鼓灘及屯門西擬采園區式發展

中評社北京7月22日電／據大公網消息，發展局日前公布龍鼓灘及屯門西發展建議，提出在當區填海造地約190公頃，發展綠色新能源等產業。發展局常任秘書長何珮玲昨日表示，政府擬透過園區模式發展及營運相關產業，對於是否以片區模式開發持開放態度。



立法會發展事務委員會今天開會討論龍鼓灘及屯門西規劃。發展局建議在龍鼓灘及屯門西提供總面積大約301公頃的新發展土地，包括透過近岸填海造地約190公頃，以及改造約111公頃的現有土地。當局建議以“智綠產業港”作為發展定位，發展四個具增長潛力的產業，分別是“綠色／新能源”、“先進建造業”、“循環經濟”和“現代化物流業／內河碼頭”。



對片區開發持開放態度



發展局常任秘書長何珮玲昨日接受電台訪問時表示，龍鼓灘及屯門西的地理位置優越，交通方便，陸路可連接屯門市中心及機場，水路連接珠江口西邊城市同樣方便。局方建議發展的四個產業，本身可以互動及發揮協同效應，例如回收的鋼筋可以交由建造業界做綠色鋼筋，而建造業的工作需要燃料，與新能源業界作為鄰居，工序上可以更為方便。



何珮玲表示，發展局規劃時不希望再用傳統工業區的概念，希望做到井然有序的園區式發展，例如會有一間公司負責營運該區土地，因應政府政策分配土地予不同企業落戶，令整個園區發展較為有系統。至於會否以片區模式開發，政府會持開放態度。



發展局早前曾考慮屯門西地區的規劃以住宅發展為主，何珮玲說，當局考慮不同因素後，認為在該區興建住宅，“壞處多過好處”。她指出，屯門西一帶本身有工業和大型工用設施，例如望後石污水處理廠，會帶來空氣污染及噪音問題，而機場三跑道啟用後，收緊對屯門西新建建築物的高度限制，因此即使發展住宅，單位數目亦不多，加上政府中長期已覓得足夠土地應付住宅需要，因此不建議在屯門西發展住宅。

