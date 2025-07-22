測量界：政府調整用地發展安排有助企業進駐

中評社北京7月22日電／據大公報報導，北部都會區兩幅原擬發展多層現代產業大樓的用地，中止招標安排。測量業界認同政府調整用地發展安排，相信有助加快企業進駐及完善規劃；有立法會議員促請政府因應市場需要，盡快檢視多層工廈的發展方向，按需要改變用途。



香港測量師學會上任會長林家輝認同政府調整兩幅用地發展安排，相信有助加快企業進駐及完善規劃。他以元朗用地為例，若透過招標出售用地，由招標到批出用地，需時長達1年至1.5年，改為直接給予科技園發展，不但可以省卻招標程序，且由於科技園有業界及租戶網絡，可同步發展硬件及招商，料有助加速企業進駐。此外，相關用地毗鄰由科學園營運及管理的元朗創新園，可以在規劃及產業發展方面，有更好協調。



至於洪水橋用地，納入更大範圍土地研究，有助進行更宏觀的規劃，令日後園區更具規模效益。林家輝期望政府加快洪水橋物流園區的規劃研究，並參考其他地區的成功園區發展經驗，吸引產業落戶。



分擔部分風險 吸引投資者



民建聯立法會議員劉國勳表示支持政府的安排，他指有關招標項目本身存一定挑戰，如多層式的建造成本、加上市場環境變化，政府中止招標屬預計之內，是按市場需要果斷變陣。他促請政府因應市場需要，盡快檢視多層式工廈的發展方向，按實際情況採取靈活的方式，按需要改變用途。



立法會建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓表示理解政府考慮風險與回報後的決定，認為產業用地有一定需求，但在市道不明朗下，投資者會期望回報高一點、風險少一點，建議政府可以分擔部分風險，條款方面亦不要太辣。