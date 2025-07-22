韓國極端暴雨天氣致死人數升至18人

中評社北京7月22日電／據新華社報導，據韓聯社等當地媒體報導，截至21日，韓國連日的極端暴雨天氣已致18人死亡、9人失蹤。



報導說，出現山體滑坡事故的慶尚南道山清郡死亡人數最多，山清郡、京畿道加平郡及光州都有人員失蹤。此外，極端暴雨還導致約2000處道路、河堤等公共設施受損，2200多處住房、耕地等受損。



本月16日以來，韓國全國普降暴雨，多個航班和列車班次因惡劣天氣取消或延誤。不過，21日韓國政府已解除暴雨警報，應急響應警報級別從“嚴重”下調至“注意”。