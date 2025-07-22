31國漢學家與中國作家共話中外文學交流

中評社北京7月22日電／據新華社報導，21日上午，由中國作家協會、南京市人民政府主辦的第七次漢學家文學翻譯國際研討會在江蘇南京開幕，旨在進一步促進中外文學交流，推動中國文學、中華文化更好走向世界。來自31個國家的39位漢學家與39位中國作家參會交流，15位漢學家獲頒“中國文學之友”證書。



中國作協主席、黨組書記張宏森表示，漢學家文學翻譯國際研討會自創辦以來已經走過15年的歷程。15年來，關注和熱愛中國文學的漢學家、翻譯家隊伍越來越壯大，我們五湖四海的朋友越來越多，中國文學與世界文學的對話越來越深入，這是中國文學日益蓬勃發展的見證。舉行此次研討會，正是希望進一步加強交流、分享經驗，鞏固、拓展並深化中外文學交流成果。



活動現場，15位漢學家獲頒“中國文學之友”證書，以表彰漢學家們在翻譯傳播中國文學方面的辛勤付出和卓越成就。



開幕式後，9位與會嘉賓圍繞“‘譯’起向未來”作主題演講。西班牙翻譯家白蘭從事翻譯工作已有20年之久。她談到，翻譯是合作的基礎，也是人類進步的關鍵。沒有翻譯，就沒有思想的交流，沒有貿易和外交，也沒有世界文學。埃及翻譯家白鑫認為，“譯”起向未來，不靠速度，而靠深度。作品的深度、翻譯的精準、編輯的專業才是真正讓文學走出去、留下來、傳下去的根本。



據悉，為推動中外文學交流，中國作協近年來推出了一系列舉措，發起成立“一帶一路”文學聯盟，先後在23個國家建立“中國文學海外讀者俱樂部”，在江蘇南京、廣西南寧、四川成都分別成立區域性國際文學交流中心，創新性打造“國際青春詩會”，組織實施“中國當代作品翻譯工程”，設立“新時代文學攀登計劃·揚帆計劃”。本次活動期間，還將舉行分組討論、書店調研、主題沙龍、文化參訪等一系列豐富的文學活動。