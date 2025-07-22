青年竹笛演奏家劉笑然在紐約傳播中國音樂

劉笑然受紐約中國樂團邀請，在林肯中心擔任獨奏。（圖源：人民日報海外版） 中評社北京7月22日電／據人民日報海外版報導，2024年1月，紐約卡內基音樂廳回蕩著一陣陣來自東方的悠揚笛音，這是青年竹笛演奏家劉笑然的第三場個人音樂會。他站在卡內基音樂廳的舞台上，將一支支中國旋律吹入異國聽眾的耳中。這場音樂會是他在異國舉辦的首場個人演出，也是他多年來執著追尋的夢想寫照。他說，自己的理想很簡單——“讓紐約聽到中國音樂”。



笛聲初起



劉笑然出生於河北唐山，他與竹笛的緣分，始於小學六年級的一次偶然。那天，他在央視文藝頻道的宣傳片中看到一位女孩吹笛，清亮的笛音令他心動不已，便央求母親帶他去學習竹笛。



第一次接觸竹笛，他便能吹奏一首小曲，老師誇他有天賦，這給了他極大的鼓舞。而更巧的是，多年後他得知，宣傳片中那個女孩竟是他的師姐。“這真是奇妙的緣分。”劉笑然笑著說。



初中時，他每天背著竹笛去學校，放學後留在體育器材室練習。少年時代的堅持，就這樣在反復練習中扎下根。他開始萌生報考音樂學院的想法。



初三時，他參加了“北京竹笛邀請賽”，賽後受到評委鼓勵，決定去北京專門學習竹笛演奏，把大部分時間投入竹笛訓練中。



2012年，劉笑然以全國專業第一的成績考入中央民族大學音樂學院，主修中國樂器表演。在這里，他接觸到來自不同民族的樂器與音樂文化，有機會跟隨騰格爾、烏日娜等知名音樂人學習，也在與馬頭琴、新疆十二木卡姆等多樣樂器的對話中拓寬了對音樂的理解與邊界。



“我們系有很多少數民族的同學，大家練的樂器風格各異，但經常一起交流，我從中受益匪淺。”他說。



大學畢業後，他成為北京中關村二小的一名音樂教師。他享受與孩子們探討音樂的過程，也在教學中獲得了諸多榮譽。然而，他內心那份關於舞台與音樂創作的熱情從未消退。