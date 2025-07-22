巴西漢學家在精神的世界探尋“中國房間”

中評社北京7月22日電／據新華社報導，當地時間21日，在遙遠的巴西，一本譯自中國作家魯迅作品《呐喊》的新書在大小書店上架。譯者是巴西漢學家喬治·西內迪諾，他更喜歡人們稱呼他的中文名：沈友友。



分處兩個半球，遠隔萬裡之遙，那麼遠又這麼近。因著特別的緣分，沈友友跨山越海來到中國，定居澳門，不斷用手中的筆將中國故事講給葡語世界聽。



緣起



“上世紀八十年代初，我四五歲時，家鄉納塔爾開了第一家中餐廳，我們一家人很喜歡，經常去。”沈友友說，這是他最早接觸的中國文化符號。當時，東亞文化已經在巴西形成一定傳播和影響，當地有了由其他語言轉譯的中國書籍，還有風靡世界的李小龍武術電影，以及美味中餐帶來的味蕾刺激，“但大多是直觀的、粗淺的接觸”。



沈友友形容自己對其他國家的文化有著“天生的好奇心”。大學畢業後，他從巴西東北部的家鄉來到首都巴西利亞從事外交工作。2004年，機緣巧合下沈友友結識了正在巴西訪學的北京大學副教授胡續冬，這給苦於無處系統學習中文的他帶來意外驚喜。



“我和其他學生去胡老師住的地方上課，學了10個月左右時間，學得非常快。”不久後，沈友友參與了中國外交部面向拉美和加勒比地區舉辦的體驗課程，兩周時間他走訪了北京、甘肅、上海和福建。



回憶起那段經歷，沈友友說：“活生生的中國，那麼遼闊，很多有意思的風俗。”他將中國各地文化比作一塊塊多彩的馬賽克，每塊都有自己的個性，但又不離一條主軸。



在拿到漢語水平考試（HSK）最高等級後，沈友友開始在北京大學攻讀碩士學位，2012年畢業。他說：“從有了中文名開始，我好像在全新的文化語境里重新出生，開始迅速成長。”