京東傳40億收購佳寶　淘寶傢具店下季開

據市場消息指，京東及佳寶將會在8月成立新公司，並以新公司維持日常營運。 資料圖片 中評社香港7月22日電／內地電商巨頭密密布局香港零售市場。繼拓展香港電商板塊，京東（9618）加碼進軍本地食品零售業。據市場消息指出，本地連鎖食品零售批發商佳寶已賣盤予京東，雙方大約在4個月前已完成簽約。



據悉，京東今次收購佳寶旗下零售網絡及物業，涉資約40億元。消息人士透露，京東及佳寶將會在8月成立新公司，並以新公司維持日常營運。京東回覆香港文匯報查詢時表示，一切以最終官方通告為準。



香港文匯報報導，市場消息人士續指，今次收購協議中包括“過渡期”條款，即設有3年過渡期，京東不會立即接管業務，佳寶創辦人林曉毅等管理層代為管理3年，人事及營運並沒有出現大變動，待過渡期結束再確認下一步動作。



傳8月起正式轉移至新業務主體



網絡流傳的文件也進一步證實消息真實性。文件顯示，佳寶母公司多泰投資有限公司及海鋒食品有限公司，向其合作商戶發出通告，指“佳寶食品超級市場／佳寶凍肉超級市場正進行業務轉讓事宜”是為了推動戰略發展，與新投資方京東進行一項業務轉讓的交易，將涉及與商戶的合作安排調整。



該通告還提到，為確保業務重組的順利推進，佳寶與商戶的合作將自8月1日起正式轉移至新業務主體，並由新業務主體承接現有合作安排下的權利與義務。



此外，有接近交易的消息人士指出，交易作價約為40億元，包括購入佳寶零售網絡及物業，“佳寶起碼擁有20至30間舖，成本價約10多億元。”



創辦人上世紀80年代做小販起家



資料顯示，佳寶創辦人林曉毅上世紀80年代從潮州來港，曾在柴灣做小販賣生果，其後用積蓄與友人合資經營凍肉店，而佳寶於1991年成立，主打平民大眾化路線，目前全港約有90間分店，員工數超過1，000名。

