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劉建超分別會見克羅地亞和意大利客人
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2025-07-22 12:27:07
中評社北京7月22日電／據新華社報導，7月21日，中共中央對外聯絡部部長劉建超在北京分別會見克羅地亞外長拉德曼，由意大利議會“中國之友”協會主席佩魯弗率領的意大利多黨政治家代表團，就加強黨際交流對話、推動國家關係和中歐關係發展等交換意見。
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