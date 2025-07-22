歸僑畫展在北京炎黃藝術館舉辦

觀眾在參觀展覽。（圖源：人民日報海外版） 中評社北京7月22日電／據人民日報海外版報導，近日，“達芬奇—朱仁民雙人藝術博物館”展覽在北京炎黃藝術館舉辦。



歸僑朱仁民，生於浙江寧海，曾任中國美術學院風景建築設計研究院創建院長、浙江大學生態修復聯合研究中心創建主任、意大利國家國際美術家協會名譽主席等職務。



朱仁民長期參與生態修復工程和慈善公益事業，曾獲原文化部、中國美術家協會等頒發的多個獎項。意大利芬奇市政府授予其“達芬奇國際藝術成就獎”，並授權建立“中意達芬奇—朱仁民雙人藝術博物館”。