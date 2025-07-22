王毅同克羅地亞外長拉德曼會談

中評社北京7月22日電／據新華社報導，中共中央政治局委員、外交部長王毅21日在京同克羅地亞外長拉德曼舉行會談。



王毅說，雙方以佩列沙茨大橋為代表的高質量共建“一帶一路”成果豐碩。要以建立全面合作夥伴關係20周年為契機，推動雙邊關係取得新進展。要加強多邊協調配合，堅持多邊主義和自由貿易。希望克方繼續為促進中歐合作發揮建設性作用。



拉德曼表示，克政府堅持奉行一個中國政策。克方支持推動歐中關係持續穩定發展，願繼續積極支持並參與中國－中東歐國家合作，願同中方加強多邊協作。