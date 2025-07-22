月壤打磚機研製成功　助月球建屋

左圖：中國去年研發的榫卯結構“月壤磚”。右圖：近日中國研製成功的首台月壤打磚機。（大公報） 中評社香港7月22日電／﻿近日，中國首台月壤打磚機在深空探測實驗室研製成功，這個設備利用聚光太陽能將月壤熔融成型，實現用月球的土建設月球的房子。月壤打磚機的核心原理是利用聚光太陽能，將月壤高溫熔融，制成月壤磚。



大公報報導，“月壤磚”就是運用“月壤原位3D打印系統”將月壤高溫熔融制成，可以用月壤磚來完成月球科研站的建設。



“月壤磚”比普通混凝土磚堅硬得多，未來可能用於在月球蓋房子，其密度與普通磚塊相當，但它的抗壓強度卻是普通紅磚、混凝土磚的3倍以上，相當於1平方厘米的面積上能承受1噸多的重量。



深空探測實驗室未來技術研究院副研究員楊洪倫表示，“月壤磚”的強度大概能達到10兆帕，原料是月壤粉末。“月壤打磚機”利用一個跟蹤機構追著太陽走，把太陽光匯聚在一個點上，照射在月壤表面，令月壤發熱熔融。這個能量比地球上室外的太陽更強，產生的溫度可以達到1500攝氏度以上。



楊洪倫介紹，深空探測實驗室採用的是模擬月壤，參考真實月壤的礦物成分、粒徑級配等特點，採用地球上的火山灰、礦石，通過破碎、研磨、粉碎獲得的。由於實驗場位於室內，不具備太陽直射的條件，因此研製團隊使用了太陽模擬器，將3000倍太陽光的能量傳遞到模擬月壤上，進行月壤熔融試驗。



就地取材 助降月面建築成本



專家表示，在月球所有的路，還有建造房屋的一些基石原料，都會用到“月壤磚”。通過這套裝置制成的“月壤磚”具有強度高、原位資源利用率高等特點，可以滿足月球科研站的交通道路、建築物建造等需求，工程化應用後將搭載探測器前往月球，為未來月球科研站建設提供建材保障。



“實驗室打印出來的最大的塊磚可能需要1～2天的時間。”楊洪倫介紹，以後只要把裝置發射到月球，利用月球本地的月壤就地取材，實現月壤造磚，能夠極大降低月面建造成本。“是無人參與的、是自動化的設備。”



深空探測實驗室總工程師兼未來技術研究院院長史平彥表示，中國對月球探索的重點正在慢慢轉移到認知加應用，隨著運載火箭重復使用，成本大大降低。不久的將來，普通人搭載運載工具，送上月球或者送上火星，實現自由飛翔的夢想，這個場景將很快到來。