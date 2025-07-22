吉爾吉斯斯坦舉辦國際音樂藝術節

7月20日，在吉爾吉斯斯坦喬爾蓬阿塔，俄羅斯藝術家在第四屆伊塞克湖國際音樂藝術節上表演。(圖片來源：新華社) 中評社北京7月22日電／據新華社報導，當日，第四屆伊塞克湖國際音樂藝術節在吉爾吉斯斯坦喬爾蓬阿塔市開幕。來自吉爾吉斯斯坦、哈薩克斯坦、俄羅斯等國的藝術家齊聚一堂，為觀眾獻上精彩的音樂盛宴。活動將持續至本月22日。