香港聯招改選截止　中大理學受歡迎

2025聯合招生計劃競爭最激烈的課程（以Band A計算）（大公報） 中評社香港7月22日電／2025年大學聯招（JUPAS）改選已於7月19日截止。七所教資會資助大學昨日回復《大公報》查詢，據提供的資料，以Band A計算，報讀人數最多的是香港中文大學的理學課程，共1424人申請335個學額。競爭最激烈的課程為嶺南大學的社會科學（榮譽）學士─健康及社會服務管理，平均50人爭1學額。



大公報報導，理學及工商管理相關專業今年持續熱門，中大、科大、浸大報讀人數最多的課程均為理學；城大及嶺大報讀工商管理相關課程的人數均排名第一，城大工商管理課程火爆，競爭最激烈的首兩個課程均為工商管理方面課程。



今年競爭最激烈的是嶺大的社會科學（榮譽）學士─健康及社會服務管理，平均50人爭1學位；其次是城大的工商管理學士（商業決策分析），競爭比例為1：31.1。同樣為城大的工商管理學士（環球營運管理）競爭比例為1：30.5，排名第三。



理學一直以來廣受考生歡迎。據各校數據統計，中大報讀理學的人數最多，為1424人；其次是理工大學的護理學（榮譽）理學士，人數為1332人；排名第三的是浸大理學士（榮譽），報名人數為1309人。港科大的理學（定量社會數據分析）排名該校競爭最激烈首位。



醫科方面，港大護理學學士及內外全科醫學士的課程學額分別為210及300，在港大課程申請人數排名中位列第二及第四，較去年排名都有所提高。中大護理學及內外全科醫學士課程的學額分別為217及300，位列中大課程申請人數第三及第四名。此外，理工大學的護理學（榮譽）理學士為該校報名人數最多的課程，共有1332人申請193個學額。浸大的創新醫療及社會健康社會科學學士（榮譽）／理學士（榮譽）排名該校報讀人數最多學科第四，824人爭35學額。

