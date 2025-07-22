石破茂拒辭職，日本面臨內外交困

圖：日本首相石破茂20日在自民黨總部公示參議院選舉結果。 中評社北京7月22日電／據大公報報導，日本第27屆國會參議院選舉結果21日揭曉，由自民黨和公明黨組成的執政聯盟未能獲得過半數議席。這是自民黨創黨70年來首次同時失去參眾兩院多數地位，淪為“跛腳鴨”政府，重創首相石破茂的執政威望。石破茂21日堅拒辭職，但自民黨內部已出現逼宮態勢。隨著日本國內民生問題加劇，對美關稅談判迫在眉睫，石破茂的執政前景堪憂，日本政局和對外關係走向充滿不確定性。



本次參議院選舉結果顯示，由自民黨和公明黨組成的執政聯盟獲得47席，加上非改選的議席未能超過半數，無法維持參議院多數。加之在去年10月的眾議院中也未能獲得過半數議席，執政聯盟正式成為“參眾兩院少數政權”。



這是自1955年自民黨成立以來，該黨領導的政權首次在兩院同時失去多數，也是石破茂自去年10月上任以來，繼眾議院選舉、東京都議會選舉後，連續第三次在選舉中失利。石破茂21日表示，承認執政黨在參議院選舉中慘敗，對參議院選舉失利表示歉意，但日本當下面臨與美國的關稅談判、物價上漲等問題，為使政治保持穩定，自己將繼續擔任首相，並且暫無意擴大執政聯盟。



自民黨內逼宮態勢明顯



參議院選舉不涉及“首相指名選舉”環節，因此不會直接導致石破茂下台，但自民黨內部出現大量要求石破茂辭職的聲音。《產經新聞》援引一名前內閣大臣的觀點稱：“如果首相（石破茂）不辭職，自民黨將無法生存下去。”



消息稱，黨內有極大政治影響力的自民黨最高顧問麻生太郎20日晚已召集親信商討應對措施，麻生稱“不能允許他（石破茂）繼續任職”。有關“後石破茂時代”潛在候選人的討論也開始高漲。前首相岸田文雄已表達重新擔任首相的意願。